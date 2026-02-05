No Dia Mundial de Combate ao Câncer, celebrado em 4 de fevereiro, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) enfatiza a relevância da prevenção, dos hábitos saudáveis e do diagnóstico precoce como medidas essenciais para mitigar os efeitos da doença.

Importância da Prevenção

A prevenção do câncer é uma das principais estratégias recomendadas pela Sesa. A adoção de hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, prática regular de atividades físicas e a redução do consumo de álcool e tabaco, pode contribuir significativamente para a diminuição dos casos da doença.

Diagnóstico Precoce

Além dos hábitos saudáveis, o diagnóstico precoce é crucial para aumentar as chances de tratamento eficaz. A Sesa orienta a população a realizar exames regulares e estar atenta aos sinais e sintomas que podem indicar a presença de câncer.

Fonte: https://www.saude.pr.gov.br