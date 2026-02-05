quinta-feira, fevereiro 5, 2026

STJ Inicia Sindicância contra Ministro Acusado de Importunação Sexual

Ministro Marco Buzzi - Foto: Arquivo/Sérgio Amaral/STJ

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) anunciou nesta terça-feira, 4 de outubro, a abertura de uma sindicância interna para investigar uma acusação de importunação sexual envolvendo o ministro Marco Aurélio Buzzi. A acusação foi feita por uma jovem de 18 anos, que nega veementemente as alegações.

A Ação do STJ

A decisão de abrir a sindicância foi tomada por unanimidade pelo plenário do STJ. Os ministros Raul Araújo, Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira foram designados para compor a comissão responsável pela análise da acusação, que se deu a partir de um episódio ocorrido no mês passado.

Detalhes da Acusação

A jovem, filha de amigos do ministro, alega que Buzzi tentou agarrá-la durante um banho de mar em Balneário Camboriú, Santa Catarina, onde a família estava de férias. O incidente levou a jovem a registrar um boletim de ocorrência.

Tramitação no CNJ e STF

Além da sindicância no STJ, o caso também está sendo investigado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que examina as possíveis consequências administrativas da denúncia. A parte criminal do caso está sob a responsabilidade do ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), devido ao foro privilegiado do ministro Buzzi.

Declarações do Ministro e do Advogado

Em nota à imprensa, o ministro Marco Buzzi afirmou ter sido surpreendido com as insinuações e negou a veracidade das alegações, repudiando qualquer insinuação de conduta inadequada. O advogado da jovem, Daniel Bialski, ressaltou a importância da investigação rigorosa e a necessidade de preservar a família da vítima diante da gravidade da situação.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

