Divisão de Elite da Guarda Municipal do Rio Começa Atuação em Março

© Fernando Frazão/Agência Brasil

A Divisão de Elite da Guarda Municipal do Rio de Janeiro iniciará suas operações em março deste ano, com o objetivo de combater roubos e furtos na cidade. A força, que operará armada com pistolas de 9 milímetros, foi apresentada em uma cerimônia no dia 4 de outubro.

Estratégia e Equipamentos

O prefeito Eduardo Paes destacou que a segurança pública continuará sendo responsabilidade do governo do estado, mas a nova divisão atuará nas ruas com foco em áreas com maior incidência criminal, utilizando dados de análise de manchas criminais.

Mobilidade e Presença Territorial

A Divisão de Elite contará com 118 veículos, incluindo pick-ups, motocicletas e vans, para garantir uma resposta rápida e eficaz. Além do patrulhamento motorizado, as equipes também realizarão patrulhamento a pé, aumentando a proximidade com a população.

Capacitação e Equipamentos de Segurança

Os agentes receberam 1.500 pistolas Glock e equipamentos de menor potencial ofensivo, como spray de pimenta e tasers. Essa variedade de equipamentos permitirá uma atuação técnica e proporcional em diferentes situações.

Transparência e Monitoramento

Os guardas usarão câmeras corporais durante o patrulhamento, além de dispositivos móveis para gestão e monitoramento operacional, promovendo maior transparência nas ações da nova força.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

