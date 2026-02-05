A Divisão de Elite da Guarda Municipal do Rio de Janeiro iniciará suas operações em março deste ano, com o objetivo de combater roubos e furtos na cidade. A força, que operará armada com pistolas de 9 milímetros, foi apresentada em uma cerimônia no dia 4 de outubro.

Estratégia e Equipamentos

O prefeito Eduardo Paes destacou que a segurança pública continuará sendo responsabilidade do governo do estado, mas a nova divisão atuará nas ruas com foco em áreas com maior incidência criminal, utilizando dados de análise de manchas criminais.

Mobilidade e Presença Territorial

A Divisão de Elite contará com 118 veículos, incluindo pick-ups, motocicletas e vans, para garantir uma resposta rápida e eficaz. Além do patrulhamento motorizado, as equipes também realizarão patrulhamento a pé, aumentando a proximidade com a população.

Capacitação e Equipamentos de Segurança

Os agentes receberam 1.500 pistolas Glock e equipamentos de menor potencial ofensivo, como spray de pimenta e tasers. Essa variedade de equipamentos permitirá uma atuação técnica e proporcional em diferentes situações.

Transparência e Monitoramento

Os guardas usarão câmeras corporais durante o patrulhamento, além de dispositivos móveis para gestão e monitoramento operacional, promovendo maior transparência nas ações da nova força.

