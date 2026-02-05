Detento é encontrado morto na carceragem da Cadeia Pública de Cambé

Um detento de 33 anos foi encontrado morto dentro da carceragem da Cadeia Pública de Cambé. O homem foi identificado como Wesley Fernando Martins da Silva.

De acordo com informações preliminares, agentes penitenciários localizaram o detento já caído no interior da carceragem. Após a constatação da situação, uma equipe de socorro foi acionada para atendimento no local. No entanto, ao chegar, os profissionais verificaram que o homem já estava sem sinais vitais.

Diante do ocorrido, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal de Londrina, onde será realizada a autópsia. Além dos exames iniciais, também será feita a coleta de material que será enviado para Curitiba, com o objetivo de auxiliar na identificação da causa da morte.

Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes adicionais sobre as circunstâncias que levaram ao óbito. O caso segue sob apuração para que a causa da morte seja oficialmente confirmada.

O fato chama a atenção para a situação dentro das unidades prisionais e reforça a importância da investigação técnica para o esclarecimento dos acontecimentos.

