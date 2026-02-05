quinta-feira, fevereiro 5, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens quebradas
22.4 ° C
22.4 °
22.4 °
88 %
1.5kmh
75 %
qui
29 °
sex
32 °
sáb
31 °
dom
28 °
seg
27 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Detento é encontrado morto na carceragem da Cadeia Pública de Cambé

CambéCorpo de Bombeiros - CambéDestaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read

Um detento de 33 anos foi encontrado morto dentro da carceragem da Cadeia Pública de Cambé. O homem foi identificado como Wesley Fernando Martins da Silva.

De acordo com informações preliminares, agentes penitenciários localizaram o detento já caído no interior da carceragem. Após a constatação da situação, uma equipe de socorro foi acionada para atendimento no local. No entanto, ao chegar, os profissionais verificaram que o homem já estava sem sinais vitais.

Diante do ocorrido, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal de Londrina, onde será realizada a autópsia. Além dos exames iniciais, também será feita a coleta de material que será enviado para Curitiba, com o objetivo de auxiliar na identificação da causa da morte.

Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes adicionais sobre as circunstâncias que levaram ao óbito. O caso segue sob apuração para que a causa da morte seja oficialmente confirmada.

O fato chama a atenção para a situação dentro das unidades prisionais e reforça a importância da investigação técnica para o esclarecimento dos acontecimentos.

Oferecimento

As notícias do Portal Cambé têm o oferecimento da Clínica de Podologia Cambé e da Retro Ice, o sorvete americano com sabor de infância.

1.449
spot_img
Artigo anterior
Divisão de Elite da Guarda Municipal do Rio Começa Atuação em Março
Próximo artigo
Vice-Governador Inaugura Nova Sede da APAE de Douradina com Investimento de R$ 1,6 Milhão
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress