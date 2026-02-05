quinta-feira, fevereiro 5, 2026

Vice-Governador Inaugura Nova Sede da APAE de Douradina com Investimento de R$ 1,6 Milhão

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Governo do Estado do Paraná

Nesta sexta-feira, 6 de outubro, o vice-governador do Paraná, Darci Piana, realiza a inauguração da nova sede da APAE de Douradina. A cerimônia marca um importante passo para a instituição, que é reconhecida pelo seu trabalho em prol da educação e inclusão de pessoas com deficiência.

Investimento e Estrutura

O governo do Paraná destinou um investimento total de R$ 1,6 milhão para a construção da nova sede. A infraestrutura da unidade inclui salas de aula, laboratórios, espaços pedagógicos, refeitório, banheiros e um pátio coberto, proporcionando um ambiente adequado para o desenvolvimento das atividades educacionais.

Importância da APAE para a Comunidade

A APAE de Douradina desempenha um papel crucial na formação e apoio a alunos com deficiência, oferecendo recursos e suporte que contribuem para a inclusão social e educacional. A nova sede representa um avanço significativo para a comunidade, garantindo melhores condições de aprendizado e desenvolvimento.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

