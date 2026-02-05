Nesta sexta-feira, 6 de outubro, o vice-governador do Paraná, Darci Piana, realiza a inauguração da nova sede da APAE de Douradina. A cerimônia marca um importante passo para a instituição, que é reconhecida pelo seu trabalho em prol da educação e inclusão de pessoas com deficiência.

Investimento e Estrutura

O governo do Paraná destinou um investimento total de R$ 1,6 milhão para a construção da nova sede. A infraestrutura da unidade inclui salas de aula, laboratórios, espaços pedagógicos, refeitório, banheiros e um pátio coberto, proporcionando um ambiente adequado para o desenvolvimento das atividades educacionais.

Importância da APAE para a Comunidade

A APAE de Douradina desempenha um papel crucial na formação e apoio a alunos com deficiência, oferecendo recursos e suporte que contribuem para a inclusão social e educacional. A nova sede representa um avanço significativo para a comunidade, garantindo melhores condições de aprendizado e desenvolvimento.

