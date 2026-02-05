Adolescente é abordado pela ROTAM após manobras perigosas com motocicleta em Londrina

Uma equipe da ROTAM de Cambé, pertencente à Polícia Militar do Paraná, realizou a abordagem de um adolescente na noite de terça-feira (4), após ele ser flagrado realizando manobras perigosas com uma motocicleta em via pública, no município de Londrina.

A ocorrência foi registrada por volta das 20h40, durante patrulhamento da equipe ROTAM 16708 na Rua Norberto Kemmer. Conforme as informações apuradas, os policiais visualizaram o condutor executando manobras arriscadas, colocando em perigo a própria integridade e a de outras pessoas que transitavam pela via.

Diante da situação, foi realizada a abordagem e constatado que o condutor era um adolescente, identificado pelas iniciais F. D. S. R. Durante a verificação, também foram identificadas outras irregularidades relacionadas à condução do veículo.

Em razão das infrações de trânsito constatadas, a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio da Ciatran, em Londrina. As notificações cabíveis foram lavradas no local.

A mãe do adolescente compareceu à ocorrência, foi informada sobre os fatos e acompanhou a liberação do menor, que ficou sob sua responsabilidade. A situação não envolveu prática de crime, sendo caracterizada exclusivamente como infração de trânsito.

Resultado da ocorrência

Um adolescente liberado para a responsável legal

Uma motocicleta apreendida

