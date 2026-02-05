quinta-feira, fevereiro 5, 2026

Embraer Vende Duas Aeronaves Elétricas para o Japão

Destaques
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé
1 min.read
© Eve Air Mobility/Divulgação

A Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer focada no desenvolvimento de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL), anunciou a venda de duas unidades para a AirX, uma empresa japonesa que opera no setor de transporte aéreo utilizando helicópteros.

Detalhes da Venda

O contrato firmado entre as empresas prevê a possibilidade de compra de até 50 aeronaves adicionais. As entregas estão programadas para ocorrer em 2029, com as aeronaves destinadas a rotas turísticas nas cidades de Tóquio e Osaka, atuando como veículos de última milha.

Participação em Feiras do Setor

A Eve Air Mobility e a Embraer estão participando do Singapore Airshow, uma das principais feiras do setor de aviação. Este evento representa uma oportunidade significativa para a promoção das inovações em mobilidade aérea.

Impacto no Mercado

Após o anúncio da venda, as ações da Embraer na B3 interromperam uma tendência de queda. As ações, que foram lançadas em julho de 2025 a R$ 39, encerraram o pregão desta quarta-feira (4) a R$ 19,80. No mercado de Nova Iorque, os papéis também apresentaram queda, sendo negociados a US$ 3,65.

Declarações de Liderança

Kiwamu Tezuka, fundador e CEO da AirX, expressou entusiasmo ao firmar essa parceria com a Eve Air Mobility, destacando a importância da colaboração para fortalecer o compromisso com a sustentabilidade e a inovação no setor de mobilidade aérea.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

