quinta-feira, fevereiro 5, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens quebradas
22.4 ° C
22.4 °
22.4 °
88 %
1.5kmh
75 %
qui
29 °
sex
32 °
sáb
31 °
dom
28 °
seg
27 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

São Paulo registra 12ª morte por intoxicação por metanol

Saúde
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Governo de SP

O Estado de São Paulo confirmou, na noite de quarta-feira (4), a 12ª morte decorrente de intoxicação por metanol, uma substância tóxica encontrada em bebidas alcoólicas adulteradas. A vítima é um homem de 26 anos, residente em Mauá, na região metropolitana da capital paulista.

Casos de intoxicação e mortes no estado

Até o momento, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo registrou 52 casos confirmados de intoxicação por metanol. Os óbitos são distribuídos entre diversas cidades, incluindo São Paulo, São Bernardo do Campo, Osasco, Jundiaí, Sorocaba e Mauá. Os dados indicam que as vítimas variam em idades, com homens e mulheres afetados.

Investigações e ações do governo

Além das mortes já confirmadas, o governo paulista investiga quatro outros óbitos suspeitos em Guariba, São José dos Campos e Cajamar. Esses casos chamam a atenção para a gravidade do problema de bebidas adulteradas. Em resposta, o Ministério da Saúde criou uma sala de situação para monitorar a situação, enquanto operações policiais têm sido realizadas para apreender produtos ilegais e identificar os responsáveis pela adulteração.

Contexto da crise de metanol

O aumento dos casos de intoxicação por metanol está relacionado à comercialização de bebidas alcoólicas de origem clandestina ou sem procedência confiável, especialmente no ano anterior. A substância metanol é altamente tóxica e pode levar à morte em casos de consumo. Com a nova morte registrada em São Paulo, o número total de óbitos no Brasil chega a 17, destacando a necessidade de ações eficazes para combater essa crise.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

6
spot_img
Artigo anterior
Embraer Vende Duas Aeronaves Elétricas para o Japão
Próximo artigo
Estado repassa R$ 659 milhões a municípios através do ICMS Ecológico
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress