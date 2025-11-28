sábado, novembro 29, 2025

Inaugurada nova ala da Cadeia Pública de Cambé com ampliação de vagas e mão de obra de internos

Foto: Portal Cambé

A Cadeia Pública de Cambé inaugurou, na manhã desta sexta-feira, uma nova ala destinada a ampliar a capacidade de atendimento do sistema penitenciário local. A obra marca um avanço estrutural para a unidade, que enfrenta há anos uma demanda superior ao número de vagas disponíveis.

O gestor da cadeia, Paulo Roberto Galbes Junior, destacou que o sistema penitenciário possui déficit elevado de vagas em todo o Estado. De acordo com ele, a ampliação representa um incremento superior a 50% da capacidade total da unidade. Antes da obra, a cadeia contava com 88 vagas; agora, passa a oferecer 135 vagas, o que melhora a organização interna e as condições para os custodiados.

Apesar do aumento, o gestor informou que a unidade abriga atualmente uma média de 200 apenados, número que segue acima da capacidade ampliada. Mesmo assim, Galbes Junior afirmou que a melhoria estrutural contribui para o funcionamento diário e para a dignidade dos detentos.

Um dos pontos destacados na obra é a participação direta dos próprios internos. Cerca de 90% da mão de obra utilizada na construção, serralheria, instalações elétricas e hidráulicas foi realizada pelos apenados, sob supervisão do Departamento de Polícia Penal (Depen). Os materiais foram fornecidos pelo departamento, e a iniciativa contou também com o apoio do Conselho de Segurança de Cambé.

Além do gestor da unidade, o prefeito de Cambé, Conrado Scheller, também comentou sobre a importância da ampliação. Ele destacou que a obra só foi possível graças à integração entre diversos órgãos, como o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a própria Prefeitura.

O prefeito, que já trabalhou por sete anos no local como escrivão, ressaltou que a inauguração de novas vagas, embora necessária, evidencia falhas históricas nas políticas públicas de prevenção. Ele afirmou que o encarceramento deveria ser a última consequência, mas reconheceu que a segurança pública exige respostas firmes contra crimes cometidos na cidade.

Scheller também chamou atenção para o fato de que a mão de obra dos internos ajudou a reduzir custos e demonstrou que muitos deles buscam uma oportunidade de recomeço. Segundo ele, a unidade não abriga presos ligados a facções criminosas, mas sim pessoas de menor potencial ofensivo, que conseguem participar de atividades produtivas.

Por fim, o prefeito destacou a importância de iniciativas que visem à reinserção social, observando que parte dos detentos reincide no crime mesmo após passar pelo sistema carcerário, o que demonstra desafios contínuos para a sociedade e para a segurança pública.

A inauguração da nova ala representa mais um passo na melhoria da estrutura penitenciária de Cambé, buscando atender, dentro das possibilidades, a demanda crescente e proporcionar melhores condições tanto para o trabalho dos servidores quanto para os custodiados.

