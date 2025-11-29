Suspeito de furtos é preso pela Polícia Militar em Cambé após ação no Cambé V

A Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio da equipe de Rádio Patrulha (RPA) da 11ª Companhia Independente (11ª CIPM), prendeu na manhã de 27 de novembro de 2025 um homem suspeito de cometer diversos furtos em estabelecimentos comerciais de Cambé. A ação ocorreu por volta das 10h20, na Avenida Patrocínio Brandão Machado, no bairro Cambé V.

Tentativa de furto frustrada no Jardim São Paulo

Segundo informações repassadas à equipe policial, o suspeito utilizava um VW Fox prata para praticar furtos na cidade. Ainda no mesmo dia, ele teria tentado subtrair produtos de um supermercado localizado no Jardim São Paulo. A ação, no entanto, não se concretizou, pois funcionários reconheceram o indivíduo. Ao perceber que estava sendo observado, ele abandonou o carrinho com as mercadorias e fugiu do local.

Localização e abordagem do veículo

Durante o patrulhamento na região do Cambé V, os policiais localizaram o veículo suspeito. A equipe realizou a abordagem e, em vistoria interna, encontrou duas peças de carne bovina. Ao ser questionado, o condutor confessou que os produtos haviam sido furtados de um comércio situado na área central de Cambé.

Um representante da loja foi acionado e confirmou que as mercadorias pertenciam ao estabelecimento. Imagens de câmeras de segurança também registraram a ação, corroborando o relato inicial.

Histórico de furtos anteriores

Durante a ocorrência, os policiais verificaram que o mesmo indivíduo havia cometido outro furto em 23 de novembro de 2025, quando subtraiu 48 garrafas de cerveja de um estabelecimento comercial. O fato foi registrado em vídeo e também confessado pelo suspeito.

Resistência e atendimento médico

Após a confirmação dos furtos, o homem recebeu voz de prisão. Ele resistiu à ação policial, sendo necessário o uso de força proporcional para contê-lo. Já dentro da viatura, relatou dor no peito, motivo pelo qual foi encaminhado à UPA de Cambé, onde recebeu atendimento médico.

Encaminhamento à Delegacia

Após avaliação de saúde, o suspeito foi levado à Delegacia de Cambé, juntamente com os produtos recuperados, para os procedimentos legais cabíveis.

Resultado da ação:

01 homem preso

02 peças de carne bovina recuperadas

Serviços de emergência e denúncias

A Polícia Militar reforça que a população pode contribuir com informações por meio dos seguintes canais:

Emergência PM: 190

190 Bombeiro Militar: 193

193 Disque-Denúncia: 181 (anônimo)