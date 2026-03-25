Homem é preso por tráfico de drogas após ocorrência em Cambé

Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas na tarde de terça-feira (24), no Jardim Alvorada, em Cambé, no norte do Paraná.

De acordo com informações da equipe da ROTAM, pertencente ao 2º Comando Regional da Polícia Militar (CRPM) e à 11ª Companhia Independente da PM (CIPM), os policiais foram acionados inicialmente para atender uma ocorrência de violência doméstica, onde havia a suspeita de que um indivíduo estaria ameaçando sua convivente com uma faca.

No local, a equipe fez contato com a subsíndica do condomínio, que autorizou a entrada dos policiais. Já no interior do imóvel, a suposta vítima relatou que houve apenas uma discussão com o companheiro, negando qualquer tipo de agressão física, psicológica ou ameaça com arma branca.

Durante a abordagem, os policiais perceberam um forte odor de maconha no ambiente. O suspeito foi visto com um cigarro da substância e, ao seu lado, havia porções de droga já embaladas. Questionado, ele indicou que havia mais entorpecentes no quarto da residência.

Na sequência, os policiais realizaram buscas e encontraram diversas variedades de drogas derivadas da cannabis sativa, além de materiais associados ao tráfico, como três balanças de precisão, uma máquina de cartão, embalagens utilizadas para armazenamento dos entorpecentes, uma faca usada para fracionamento e a quantia de R$ 55 em dinheiro.

Após a pesagem, foram apreendidos:

530 gramas de maconha prensada

160 gramas de “colômbia”

65 gramas de sativa

60 gramas de ice

50 gramas de 24K

50 gramas de dry

6 gramas de crumble

Diante da situação de flagrante, o homem recebeu voz de prisão. Ele foi algemado para prevenir risco de fuga e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cambé, junto com os materiais apreendidos.

A Polícia Militar reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 190, pelo aplicativo 190 PR, ou pelo número 181.