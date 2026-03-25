Demissão de Monique Medeiros e Adiamento do Julgamento do Caso Henry Borel

Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, foi demitida de seu cargo de professora pela prefeitura do Rio de Janeiro. A decisão foi oficializada no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira, dia 25. Monique é acusada de homicídio por omissão no caso da morte de seu filho, que tinha apenas quatro anos.

Liberação de Monique Medeiros

Após deixar a penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, Monique Medeiros retornou à sua residência na noite de segunda-feira (23). A soltura foi autorizada pela juíza Elizabeth Machado Louro, do 2º Tribunal do Júri, devido ao adiamento do julgamento do caso.

Adiamento do Julgamento

O julgamento dos réus Monique Medeiros e Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, foi adiado para o dia 25 de maio. A defesa de Jairinho, acusando falta de acesso às provas, pediu o adiamento do júri. Após a negativa da juíza, os advogados abandonaram o plenário, forçando o adiamento.

Detalhes do Caso

Henry Borel faleceu em março de 2021 no apartamento onde vivia com a mãe e o padrasto, na Barra da Tijuca. Apesar do casal ter alegado um acidente doméstico, o laudo do IML indicou 23 lesões por ação violenta. As investigações apontaram práticas de tortura por parte de Jairinho, com conhecimento de Monique.