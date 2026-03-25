Projeto Ambiental do Paraná Atrai Interesse de Delegação Espanhola

O sistema inovador que converte esgoto em uma solução ambientalmente sustentável na Ilha de Eufrasina tem atraído a atenção internacional. Recentemente, uma delegação da Catalunha, na Espanha, visitou o local para conhecer de perto a iniciativa. A tecnologia pode abrir portas para parcerias internacionais e novos projetos sustentáveis.

Cooperação Internacional

O projeto faz parte do programa europeu de Cooperação Urbana e Regional Internacional (IURC), que busca promover a colaboração entre territórios da Europa e outras partes do mundo. A participação do Paraná neste programa destaca seu compromisso com práticas de desenvolvimento sustentável e inovação ambiental.

Potencial para Novas Parcerias

A visita da delegação catalã pode ser o primeiro passo para o estabelecimento de novas parcerias. A troca de conhecimentos e tecnologias entre o Paraná e a Catalunha pode resultar em avanços significativos no manejo de resíduos e proteção ambiental, beneficiando as duas regiões.