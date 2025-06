Homem é preso por tráfico de drogas em residência abandonada no Jardim Ana Eliza III, em Cambé

Na tarde da segunda-feira, 9 de junho de 2025, uma operação conduzida pela Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio do 2º Comando Regional da PM (CRPM) e da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), resultou na prisão de um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no Jardim Ana Eliza III, em Cambé.

De acordo com o Boletim de Ocorrência Unificado (BOU), a equipe policial recebeu diversas denúncias anônimas indicando que uma residência abandonada estaria sendo utilizada para o comércio intenso de entorpecentes. As informações também apontavam que o suspeito utilizava transações via “pix” para a venda das drogas.

Durante diligência no endereço indicado, os policiais visualizaram um homem em frente ao imóvel, que ao notar a aproximação da viatura, fugiu para o interior da residência. Desobedecendo à ordem de abordagem, o indivíduo pulou o muro dos fundos e acessou os telhados de casas vizinhas, dando início a uma perseguição. A fuga terminou em uma mata nos arredores do fundo de vale da região, onde o suspeito foi finalmente alcançado e abordado.

Durante a busca pessoal, foram localizadas 47 porções de substância análoga à maconha nos bolsos do suspeito. Próximo ao local da abordagem, os policiais encontraram uma bolsa preta que havia sido lançada pelo indivíduo durante a fuga. Dentro da bolsa, foram encontradas 40 porções de cocaína, 40 porções de crack, a quantia de R$ 341,00 em dinheiro e um aparelho celular da marca Motorola, na cor azul.

Diante da materialidade dos fatos, o homem recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas, conforme tipificado na Lei nº 11.343/2006. O suspeito foi algemado conforme determina a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal (STF), em razão do risco iminente de nova tentativa de fuga, e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cambé, juntamente com todo o material apreendido.

Na delegacia, a equipe policial foi informada de que denúncias anteriores também haviam sido registradas contra o suspeito e o endereço em questão, por meio dos canais 181 e 197, reforçando a gravidade da situação.

A Polícia Militar do Paraná reforça a importância da colaboração da população para o combate ao crime, e orienta que denúncias podem ser feitas anonimamente pelos canais oficiais.

Canais para denúncia:

📞 Polícia Militar: 190

📱 Aplicativo 190 PR

🔥 Bombeiro Militar: 193

🗣 Disque Denúncia: 181