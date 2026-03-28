Goiás sedia Go Cup: maior torneio de futebol infantil do mundo

O estado de Goiás se prepara para receber, a partir do próximo domingo (29), a Go Cup, reconhecida como a maior competição de futebol infantil do mundo. O evento, que chega à sua 12ª edição em 2026, contará com a participação de mais de quatro mil jovens talentos, tanto meninos quanto meninas, que terão a oportunidade de mostrar suas habilidades em campo.

Futuro brilhante para jovens promessas

A Go Cup já serviu como palco para jogadores que hoje se destacam em clubes europeus e têm potencial para representar a seleção brasileira em futuras Copas do Mundo. Entre os nomes que passaram pelo torneio estão Estevão e Andrey Santos, ambos do Chelsea, Endrick do Lyon, e Rayan do Bournemouth.

Educação e esporte: uma combinação valiosa

Roberto Faria, idealizador do evento, enfatiza a importância do esporte como ferramenta educacional. Segundo ele, a Go Cup é mais do que uma competição; é uma oportunidade de promover o desenvolvimento e a confraternização entre as crianças e suas famílias, começando desde os cinco anos de idade.

Diversidade de times e inclusão feminina

A edição deste ano contará com 300 times, incluindo equipes de 11 clubes da Série A e quatro da Série B, além de times de futebol feminino. Desde 2022, a Go Cup tem se esforçado para incluir cada vez mais meninas na competição, com a criação de um torneio exclusivo para elas.

Programação e acesso ao público

As partidas serão realizadas entre 30 de março e 3 de abril no Complexo do Gramados, em Aparecida de Goiânia. As finais das Séries Prata e Ouro ocorrerão em 4 de abril no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, com entrada gratuita para o público, que também poderá assistir à cerimônia de abertura no próximo domingo, às 18h.