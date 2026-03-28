Ministério da Saúde destina R$ 900 mil para combater Chikungunya em Dourados

O Ministério da Saúde anunciou a liberação de R$ 900 mil como aporte emergencial para a vigilância, assistência e controle do Chikungunya na Grande Dourados, Mato Grosso do Sul. Este investimento visa fortalecer as ações de saúde pública na região.

Destino dos Recursos

De acordo com o ministério, o montante será transferido em parcela única do Fundo Nacional de Saúde ao fundo municipal. Os recursos têm como finalidade intensificar estratégias de vigilância em saúde, controle do mosquito Aedes aegypti e qualificação da assistência local.

Medidas Complementares

Além do aporte financeiro, o ministério instalou mil Estações Disseminadoras de Larvicida (EDLs) na região. Essas estações utilizam armadilhas que ajudam a interromper o ciclo de reprodução do mosquito, ao disseminar larvicida em criadouros.

Capacitação e Força-Tarefa

Agentes municipais participaram de capacitações específicas sobre novas tecnologias de controle vetorial. A Força Nacional do SUS, em parceria com a Secretaria de Saúde Indígena, realizou busca ativa em territórios indígenas, realizando 106 atendimentos domiciliares.

Esforços de Coordenação

Uma sala de situação foi instalada para coordenar as ações federais de combate à doença, promovendo a integração entre gestores e técnicos estaduais e municipais. A contratação emergencial de 20 agentes de combate a endemias foi autorizada.

Cenário Epidemiológico

Desde março, a Força Nacional do SUS atua em Dourados devido ao aumento de casos de arboviroses. O vírus Chikungunya, transmitido pelo Aedes aegypti, teve uma importante dispersão no Brasil em 2023, com destaque na Região Sudeste.