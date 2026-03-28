Defesa Civil Remove Balão que Causou Incêndio em Carapicuíba

A Defesa Civil do Estado de São Paulo anunciou a retirada de um balão que caiu sobre uma residência em Carapicuíba, região metropolitana, na manhã deste sábado. O incidente também afetou a fiação elétrica, provocando um curto-circuito que deu início a um incêndio.
Intervenção Rápida e Eficaz
O Corpo de Bombeiros rapidamente controlou e extinguiu as chamas, garantindo que não houvesse vítimas. Após a inspeção, o local foi liberado pela Defesa Civil, Polícia Ambiental e a concessionária de energia.
Perigos da Soltura de Balões
A prática de soltar balões é ilegal e acarreta riscos significativos, como incêndios de grandes proporções que colocam vidas em perigo, conforme destacou o Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, Coronel PM Rinaldo de Araujo Monteiro.
Iniciativas de Prevenção
Visando prevenir tragédias, a Defesa Civil estadual iniciará a Operação SP Sem Fogo para capacitar agentes municipais no combate a incêndios durante a seca.