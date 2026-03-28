Defesa Civil Remove Balão que Causou Incêndio em Carapicuíba

Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
© Divulgação/Defesa Civil SP

A Defesa Civil do Estado de São Paulo anunciou a retirada de um balão que caiu sobre uma residência em Carapicuíba, região metropolitana, na manhã deste sábado. O incidente também afetou a fiação elétrica, provocando um curto-circuito que deu início a um incêndio.

Intervenção Rápida e Eficaz

O Corpo de Bombeiros rapidamente controlou e extinguiu as chamas, garantindo que não houvesse vítimas. Após a inspeção, o local foi liberado pela Defesa Civil, Polícia Ambiental e a concessionária de energia.

Perigos da Soltura de Balões

A prática de soltar balões é ilegal e acarreta riscos significativos, como incêndios de grandes proporções que colocam vidas em perigo, conforme destacou o Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, Coronel PM Rinaldo de Araujo Monteiro.

Iniciativas de Prevenção

Visando prevenir tragédias, a Defesa Civil estadual iniciará a Operação SP Sem Fogo para capacitar agentes municipais no combate a incêndios durante a seca.

