Inauguração do Novo AME em São José dos Pinhais: Investimento de R$ 31,8 Milhões

O Estado anunciou a inauguração do novo Ambulatório Médico de Especialidades (AME) em São José dos Pinhais, fruto de um investimento de R$ 31,8 milhões. Com uma área de mais de quatro mil metros quadrados, a estrutura foi projetada para ampliar o acesso da população a consultas e exames especializados.

Estrutura e Capacidade

O AME é composto por cinco blocos e conta com 37 consultórios e 10 salas de exames. A capacidade de atendimento é de cerca de 20 mil consultas e exames mensais, proporcionando um incremento significativo no acesso a serviços de saúde especializados na região.

Impacto na Comunidade

A inauguração do novo AME representa um avanço no atendimento à saúde da população local, diminuindo filas de espera e melhorando a qualidade do serviço prestado. Esta iniciativa visa não apenas atender a demanda crescente, mas também oferecer um atendimento mais humanizado e eficiente.