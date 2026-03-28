Vacinação Contra a Influenza em Curitiba: Dia D Facilita Acesso

Curitiba realizou um Dia D de vacinação contra a Influenza, ampliando o acesso da população à imunização. A iniciativa contou com 19 unidades de saúde abertas e nove pontos de drive-thru, que funcionaram no sábado das 8h às 17h.

Inovação no Atendimento

A principal inovação desta 28ª campanha de vacinação foi a introdução do sistema drive-thru. Esse formato foi especialmente pensado para facilitar o acesso de idosos e pessoas com dificuldade de locomoção, permitindo que a vacinação ocorra sem a necessidade de sair do carro.

Objetivos da Campanha

A campanha visa aumentar a cobertura vacinal entre grupos prioritários, como idosos e pessoas com mobilidade reduzida, garantindo proteção contra o vírus da Influenza e diminuindo a pressão sobre o sistema de saúde durante o inverno.

Recomendações aos Participantes

Os participantes foram orientados a levar documentos pessoais e, se possível, a carteira de vacinação. As autoridades de saúde reforçam a importância de seguir as orientações dos profissionais no local para garantir a segurança e a eficiência do processo.