Exposição Celebra 40 Anos do Paço Imperial com Obras de Mais de 100 Artistas

Na histórica Praça XV, no Centro do Rio de Janeiro, o Paço Imperial, icônico edifício colonial, abre suas portas para uma nova exposição que celebra quatro décadas de atuação como centro cultural. Construído em 1743, o edifício já foi sede do Império do Brasil e agora abriga uma mostra que reúne 160 obras de mais de 100 artistas, atraindo visitantes e amantes da arte de todo o mundo.

História e Cultura no Paço Imperial

O Paço Imperial tem uma rica história que remonta à época colonial. Originalmente chamado de Paço Real, foi palco de eventos históricos como o Dia do Fico, em 1822, e a assinatura da Lei Áurea em 1888. Desde 1985, o prédio é um centro cultural, protegido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e continua a ser um dos principais pontos de cultura do Rio.

A Exposição Constelações

Intitulada 'Constelações – 40 anos do Paço Imperial', a exposição exibe obras icônicas de artistas renomados como Adriana Varejão, Hélio Oiticica e Lygia Clark. A curadoria, liderada por Claudia Saldanha e Ivair Reinaldim, busca criar um espaço sem hierarquias, onde obras de diferentes épocas e estilos se encontram, refletindo a diversidade artística que o Paço sempre promoveu.

Conceito de Constelação

Inspirada no conceito do filósofo Walter Benjamin, a exposição propõe um olhar sem linearidade sobre a arte. De acordo com o curador Ivair Reinaldim, a ideia é integrar artistas de diferentes gerações e contextos, oferecendo ao público uma experiência única e diversa. Os visitantes podem explorar 12 salões e dois pátios repletos de arte, incluindo um jardim em homenagem ao paisagista Roberto Burle Marx.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br