Falso Entregador é Detido pela ROCAM com Drogas na Avenida Leste-Oeste

Um indivíduo que se passava por entregador foi preso pela equipe da ROCAM na Avenida Leste-Oeste. O suspeito estava utilizando o disfarce para realizar entregas de drogas na região.
Ação da ROCAM
A Polícia Militar, através da equipe ROCAM, realizou uma operação na Avenida Leste-Oeste após receber denúncias sobre um suposto entregador que atuava no tráfico de drogas. Durante a abordagem, foram encontradas substâncias ilícitas com o suspeito.
Detalhes da Operação
A operação foi desencadeada após monitoramento e denúncias da comunidade local. O falso entregador utilizava uma mochila de delivery para disfarçar suas atividades ilícitas. A prisão ocorreu sem resistência, e o suspeito foi encaminhado para a delegacia para os procedimentos legais.
Repercussão na Comunidade
A ação da polícia foi bem recebida pela comunidade, que já estava preocupada com o aumento no tráfico de drogas na área. A ação reforça a importância das denúncias anônimas para auxiliar as forças de segurança no combate ao crime.
Fonte: https://taroba.com.br