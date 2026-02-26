Falso Entregador é Detido pela ROCAM com Drogas na Avenida Leste-Oeste

Um indivíduo que se passava por entregador foi preso pela equipe da ROCAM na Avenida Leste-Oeste. O suspeito estava utilizando o disfarce para realizar entregas de drogas na região.

Ação da ROCAM

A Polícia Militar, através da equipe ROCAM, realizou uma operação na Avenida Leste-Oeste após receber denúncias sobre um suposto entregador que atuava no tráfico de drogas. Durante a abordagem, foram encontradas substâncias ilícitas com o suspeito.

Detalhes da Operação

A operação foi desencadeada após monitoramento e denúncias da comunidade local. O falso entregador utilizava uma mochila de delivery para disfarçar suas atividades ilícitas. A prisão ocorreu sem resistência, e o suspeito foi encaminhado para a delegacia para os procedimentos legais.

Repercussão na Comunidade

A ação da polícia foi bem recebida pela comunidade, que já estava preocupada com o aumento no tráfico de drogas na área. A ação reforça a importância das denúncias anônimas para auxiliar as forças de segurança no combate ao crime.

