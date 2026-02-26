quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Tragédia em Juiz de Fora e Ubá: Mortos Sobem para 49 Após Temporais

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O número de vítimas fatais devido a deslizamentos e enchentes na Zona da Mata Mineira aumentou para 49 desde a última segunda-feira (23).

A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMG) na manhã desta quinta-feira (26).

Impacto em Juiz de Fora e Ubá

Em Juiz de Fora, foram confirmadas 43 mortes e 16 pessoas continuam desaparecidas. No município de Ubá, há registro de seis mortos e dois desaparecidos.

A prefeitura de Juiz de Fora informou que mais de 3,5 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. Desde o início da semana, a Defesa Civil registrou 1.257 ocorrências na região.

Condições Meteorológicas Adversas

De acordo com a Defesa Civil estadual, a presença de uma frente fria mantém a instabilidade no tempo. Os acumulados de chuva variam entre 40 e 60 milímetros em várias regiões de Minas Gerais, incluindo a Zona da Mata e a região metropolitana de Belo Horizonte.

Há risco de alagamentos, enxurradas e novos deslizamentos, além de pancadas de chuva forte acompanhadas de raios, trovoadas, ventos de até 80 km/h e granizo isolado. As temperaturas máximas estão previstas entre 25°C e 28°C.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

