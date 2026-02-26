Obras viárias em Antonina atingem 50% de conclusão

As obras de infraestrutura em Antonina, destinadas a melhorar o acesso ao porto da cidade, alcançaram a marca de 50% de conclusão, conforme informações atualizadas. Esses projetos visam aprimorar a logística e a mobilidade urbana na região.

Progresso nas Principais Vias

Na Avenida Conde Matarazzo, uma das principais artérias da cidade, os trabalhos de pavimentação já estão 80% concluídos. Esta via desempenha um papel crucial na conexão entre diferentes pontos da cidade e o porto, facilitando o fluxo de veículos e mercadorias.

Investimentos em Outras Ruas

Além da Avenida Conde Matarazzo, a Rua Engenheiro Luís Augusto de Leão Fonseca também é foco dos investimentos da Portos do Paraná. As obras de concretagem nesta rua começaram no início de fevereiro e são parte do esforço para melhorar a infraestrutura urbana de Antonina.

