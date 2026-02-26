Homem é preso com espingarda após fuga no Jardim Vitória, em Cambé

Um homem foi preso na noite desta quarta-feira (25), no Jardim Vitória, em Cambé, após ser flagrado com uma espingarda calibre 32 e munições. A ocorrência foi registrada por equipes da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (11ª CIPM), pertencente ao 2º Comando Regional da Polícia Militar (2º CRPM).

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 20h, as equipes foram acionadas pelo Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) para verificar uma denúncia de que um indivíduo estaria circulando pelo bairro em uma motocicleta vermelha portando uma arma de fogo.

Durante o patrulhamento, uma das viaturas localizou o suspeito conduzindo uma motocicleta Honda/CBX 250 Twister, de cor vermelha. Conforme o relato policial, o condutor não obedeceu à ordem de parada e tentou fugir em alta velocidade, colocando em risco a segurança de pedestres e motoristas.

Após um breve acompanhamento, o homem foi abordado na Rua Cantares. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram quatro munições calibre 32 intactas dentro de um pequeno saco vermelho, além de um canivete, um celular da marca Redmi, de cor azul, e uma carteira contendo diversos papéis.

Na sequência, outra equipe realizou buscas pelo trajeto percorrido pelo suspeito e localizou, em um terreno baldio, uma espingarda calibre 32, sem munição.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com a arma, as munições, a motocicleta e os demais objetos apreendidos, à Central de Flagrantes para as providências legais.

A Polícia Militar reforça que denúncias podem ser feitas pelo telefone 190, pelo aplicativo 190 PR ou, de forma anônima, pelo número 181. O Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193.