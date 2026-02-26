Pesquisador da UEL é premiado por inovação em cirurgia cardíaca rara

Paulo Cesar Duarte, engenheiro civil e pesquisador da Universidade Estadual de Londrina (UEL), recebeu reconhecimento no Programa Pesquisadores da 12ª edição da Brazil Conference, realizada nos Estados Unidos. Sua contribuição destaca-se por desenvolver métodos inovadores no tratamento de cardiopatias congênitas complexas.

Inovação no Tratamento de Cardiopatias

O trabalho de Duarte concentra-se na transformação dos métodos cirúrgicos para tratar doenças cardíacas congênitas, que representam um desafio significativo na medicina devido à sua complexidade. As pesquisas visam proporcionar melhores resultados e recuperação para os pacientes.

Reconhecimento Internacional

A Brazil Conference é um evento internacional que destaca inovações e pesquisas de impacto global. O prêmio recebido por Duarte reforça a importância de suas contribuições para a área médica, tanto no Brasil quanto no exterior.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br