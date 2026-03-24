Eventos Regionais de Museus Buscam Fortalecer Setor no Paraná

Os Encontros Regionais de Museus têm como objetivo fortalecer o setor cultural no estado do Paraná. Com início previsto para o dia 2 de abril em Londrina, o evento se estenderá por outras seis cidades, incluindo Cascavel, Pato Branco, Maringá, Guarapuava, Ponta Grossa e Curitiba.

Programação e Inscrições

As inscrições para os encontros já estão abertas, proporcionando uma oportunidade única para profissionais do setor de museus discutirem estratégias de fortalecimento e compartilharem experiências. A programação abrangerá diversas áreas de interesse, focando no desenvolvimento e inovação dos museus paranaenses.

Cidades Participantes

Além de Londrina, outras cidades importantes do estado receberão os eventos, garantindo uma ampla participação e troca de conhecimentos. As cidades selecionadas são estratégicas para cobrir diferentes regiões do Paraná, assegurando que o máximo de profissionais possa participar.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br