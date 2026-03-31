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Dicas da Vigilância Sanitária para Compra de Pescado na Semana Santa

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 31 de março de 2026 8:50

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Durante a Semana Santa, o consumo de peixes e frutos do mar aumenta significativamente, e a Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde do Rio (SES-RJ) oferece orientações para garantir a qualidade do pescado adquirido. Seguir algumas dicas simples pode reduzir os riscos de intoxicação alimentar.

Cuidados na Compra e Armazenamento

Helen Keller, superintendente de Vigilância Sanitária da SES-RJ, destaca a importância da atenção na compra, armazenamento e preparo dos alimentos para evitar riscos. Peixes frescos devem apresentar carne firme, escamas brilhantes, olhos salientes, guelras vermelhas e cheiro suave.

Características do Pescado Fresco

É essencial evitar produtos com odor forte, semelhante ao de amônia, ou que não estejam devidamente refrigerados. O pescado deve estar sobre uma camada de gelo, protegido por plástico adequado, enquanto os congelados devem estar bem armazenados, sem sinais de descongelamento.

Armazenamento Adequado

Após a compra, o pescado deve ser armazenado rapidamente. Em casa, recomenda-se limpar o peixe, retirando vísceras e escamas, e guardá-lo em recipiente fechado na geladeira. O peixe cru deve ser consumido em até 24 horas, e o cozido pode ser mantido por até três dias se refrigerado adequadamente.

Prevenção de Intoxicação Alimentar

O consumo de pescado contaminado pode causar sintomas como náuseas, vômitos e diarreia. Para evitar problemas, é importante planejar as compras e preparar os alimentos próximo ao momento de servir. Pratos frios devem ser mantidos sob refrigeração até o consumo.

Importância da Higiene

Durante o preparo, a higiene é essencial. Lavar as mãos antes e depois de manipular alimentos, higienizar utensílios e evitar contato entre alimentos crus e cozidos são medidas eficazes para prevenir contaminação.

A superintendente Helen Keller enfatiza que o consumidor deve estar atento a irregularidades, como produtos mal conservados, e comunicar a vigilância sanitária do município se necessário.

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