Brasil Enfrenta França na Preparação Final para a Copa do Mundo

A seleção brasileira enfrenta a França em um amistoso nesta quinta-feira (26), às 17h, no Gillete Stadium, em Boston. Esta partida marca o início da fase final de preparação para a Copa do Mundo, que acontece no México, Canadá e Estados Unidos.

Importância do Confronto

O técnico da seleção, Carlo Ancelotti, destacou a importância do confronto com a França, considerada uma das favoritas ao título mundial. Em coletiva de imprensa, Ancelotti afirmou que o jogo servirá como um teste valioso para a equipe brasileira.

Desafios Defensivos

Ancelotti ressaltou que o atacante francês Mbappé receberá atenção especial devido à sua velocidade e capacidade de finalização. A equipe brasileira precisará estar bem preparada defensivamente para conter o jogador.

Estratégia Ofensiva

Apesar do desafio, Ancelotti planeja uma formação ofensiva com quatro atacantes. O técnico busca equilíbrio entre defesa e ataque, garantindo que a equipe mostre qualidade e controle durante o jogo.

Possíveis Desfalques

O zagueiro Marquinhos, com dores no quadril, é desfalque certo. Ibañez, do Al Ahli, pode ter a chance de atuar no lugar dele, compondo a defesa ao lado de Léo Pereira e Douglas Santos.

Próximos Amistosos

A seleção brasileira ainda realizará mais três amistosos antes da Copa. O próximo será contra a Croácia, no dia 31 de março, em Orlando. Em seguida, o Brasil enfrenta o Panamá no Maracanã, em 31 de maio, e encerra a série de amistosos contra o Egito, em 6 de junho, em Cleveland.

Estreia na Copa do Mundo

O Brasil está no Grupo C e estreia contra Marrocos em 13 de junho, em Nova Jersey. A seleção enfrenta o Haiti na segunda rodada e encerra a primeira fase contra a Escócia, em Miami, no dia 24 de junho.