DER/PR Inicia Projeto de Restauração e Ampliação da PR-542 em Colorado

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) deu início ao projeto de restauração e ampliação da rodovia PR-542, no município de Colorado. Com um investimento total de R$ 329.929,29, a iniciativa visa melhorar a infraestrutura viária da região.

Detalhes do Projeto

O projeto contempla não apenas a restauração do pavimento asfáltico, mas também a realização de estudos e levantamentos que permitirão a implantação de acostamentos ao longo de toda a extensão da rodovia. Além disso, estão previstas a construção de terceiras faixas em trechos de subida para facilitar as ultrapassagens, aumentando assim a segurança dos motoristas.

Impacto na Comunidade

A execução desse projeto é aguardada com expectativa pela população local e pelos motoristas que utilizam a PR-542 regularmente. As melhorias prometem não só aumentar a segurança, mas também agilizar o tráfego, beneficiando o transporte de mercadorias e o deslocamento diário dos moradores.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br