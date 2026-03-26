Caixa Econômica paga Bolsa Família a beneficiários com NIS final 7

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira (26) o pagamento da parcela de março do Bolsa Família para beneficiários cujo Número de Inscrição Social (NIS) termina em 7. O valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas com novos adicionais, o valor médio chega a R$ 683,75.

Expansão do Programa

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social informou que, neste mês, o programa alcançará 18,73 milhões de famílias, totalizando um gasto de R$ 12,77 bilhões. Além do valor mínimo, há pagamentos adicionais que variam conforme a composição familiar.

Pagamentos Adicionais

O Benefício Variável Familiar Nutriz inclui seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês até seis meses, assegurando a nutrição infantil. Além disso, gestantes e nutrizes recebem R$ 50, assim como cada filho entre 7 e 18 anos, enquanto crianças até 6 anos recebem R$ 150 adicionais.

Pagamento Unificado

Em 18 de março, beneficiários de 171 cidades em nove estados receberam pagamentos antecipados, independentemente do NIS. Esta medida contemplou regiões afetadas por seca ou enchentes, como 126 municípios no Rio Grande do Norte e cidades em Minas Gerais, Amazonas, Bahia, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima e Sergipe.

Regra de Proteção e Mudanças

Cerca de 2,35 milhões de famílias estão sob a regra de proteção, recebendo 50% do benefício caso membros consigam emprego e aumentem a renda. Em 2025, o tempo de permanência nessa regra será reduzido para um ano, afetando apenas quem ingressar a partir de junho de 2025.