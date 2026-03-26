Mutirão de Perícias Médicas do INSS Acelera Atendimento aos Segurados

O Ministério da Previdência Social promove um mutirão de perícias médicas neste fim de semana, dias 28 e 29 de março, com o objetivo de atender mais de 37 mil segurados em todo o Brasil. A ação visa reduzir o tempo de espera para concessão de benefícios por incapacidade e assistenciais.

Modalidades de Atendimento

Os atendimentos serão realizados por meio de perícias presenciais e conectadas, uma modalidade de teleatendimento que amplia o acesso aos benefícios, especialmente em áreas com poucos profissionais peritos. Este formato garante a mesma segurança e princípios do atendimento tradicional, preservando a privacidade e sigilo dos segurados.

Colaboração para Agilidade

O mutirão é uma iniciativa conjunta entre a Perícia Médica Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visando assegurar maior agilidade na análise dos pedidos de benefício. Com isso, busca-se avaliar a presença de doenças ou lesões que possam comprovar a incapacidade laboral, seja temporária ou permanente.

Participação das Agências

Ao todo, 132 agências da Previdência Social estarão envolvidas na ação. Os segurados que desejarem antecipar suas perícias podem agendar pelo telefone 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h, ou pelo portal ou aplicativo Meu INSS.