Projeto visa conectar UTIs regionais ao Hospital Pequeno Príncipe para monitorar bebês com cardiopatias

O projeto Bate-Bate Coração é uma iniciativa que busca melhorar o atendimento a recém-nascidos com cardiopatias congênitas graves. Utilizando tecnologia de ponta e telemedicina, o projeto pretende conectar as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) de hospitais regionais ao Hospital Pequeno Príncipe (HPP), uma referência nacional em cardiologia pediátrica.

Tecnologia e Telemedicina

A adoção de tecnologias avançadas permitirá um diagnóstico mais preciso e um acompanhamento contínuo, facilitando o tratamento adequado desses bebês. A telemedicina proporcionará uma comunicação eficiente entre os profissionais de saúde, garantindo que os especialistas do HPP possam contribuir remotamente com sua expertise.

Impacto Esperado no Atendimento

Ao conectar as UTIs regionais ao Hospital Pequeno Príncipe, espera-se uma melhora significativa na gestão dos casos de cardiopatias congênitas. A iniciativa visa não apenas otimizar o diagnóstico, mas também assegurar que os pacientes recebam o tratamento mais adequado e oportuno possível.