Investigação Revela Fraudes na Prova Paraná Mais 2025

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) está acompanhando de perto a operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR), que investiga fraudes na Prova Paraná Mais 2025. A instituição reafirma seu compromisso com a integridade no processo de ingresso ao ensino superior público e está à disposição das autoridades para colaborar nas investigações.

Processo de Seleção e Possíveis Medidas

O processo de seleção é responsabilidade da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR), que realiza a aplicação, avaliação e classificação dos candidatos. As listas de aprovados são então encaminhadas às universidades. Caso as investigações confirmem irregularidades envolvendo estudantes da UEL, a universidade adotará as medidas judiciais necessárias, o que pode incluir a anulação das matrículas, de acordo com a legislação vigente.

Detalhes da Investigação

A investigação da PCPR começou após a Seed identificar indícios de fraude na Prova Paraná Mais 2025, que é um critério de classificação para ingresso em instituições públicas de ensino superior do Estado por meio do programa Aprova Paraná Universidades. Sete alunos de uma escola estadual em Tapejara, Noroeste do Estado, foram aprovados de forma suspeita.

Implicações e Alvos das Investigações

Entre os sete investigados, cinco foram admitidos no curso de Medicina nas Universidades Estaduais de Londrina (UEL), Maringá (UEM) e Ponta Grossa (UEPG). A fiscal que supervisionou a aplicação da prova na sala de exame também está sob investigação, suspeita de facilitar ou negligenciar possíveis irregularidades durante o exame.

Fonte: https://operobal.uel.br