Campanha de Vacinação Contra a Gripe Inicia Neste Sábado em Cambé

Para prevenir mortes e complicações graves causadas pela gripe em 2026, Cambé dará início à Campanha de Vacinação contra a Influenza neste sábado, 28 de março. Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade estarão abertas das 8h às 14h para aplicar as doses nos grupos prioritários, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Detalhes da Campanha de Vacinação

Além da vacina trivalente contra a gripe, as UBS também disponibilizarão todas as vacinas do calendário nacional. Para se vacinar, é necessário apresentar a carteira de vacinação, o cartão do SUS e um documento com foto. A campanha, que faz parte da 28.ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, seguirá até o final de maio, com a meta de imunizar 90% dos grupos prioritários.

Grupos Prioritários e Especiais

Os grupos prioritários incluem crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e pessoas acima de 60 anos, totalizando mais de 28 mil pessoas em Cambé. Já os grupos especiais compreendem puérperas, indígenas, moradores de rua, trabalhadores de saúde, professores, profissionais das forças de segurança, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, trabalhadores dos correios, população privada de liberdade e pessoas com doenças crônicas ou condições especiais, somando 14.300 pessoas. A meta é imunizar 90% de cada grupo.

Importância da Vacinação

Bárbara Radigonda, responsável pelo departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, destaca a importância da vacinação antes da chegada do frio. A queda das temperaturas e o aumento das aglomerações contribuem para a sazonalidade da Influenza, elevando o risco de transmissão. Dados preliminares de 2026 já indicam um aumento na circulação de vírus respiratórios, com a influenza representando 28,1% das infecções graves notificadas.

Idosos, crianças pequenas, gestantes e pessoas com comorbidades são mais vulneráveis a complicações e óbitos, razão pela qual são priorizados na campanha. A vacina é a principal medida de prevenção, ajudando a reduzir casos, complicações e mortalidade associada à doença. Radigonda reforça a importância da adesão da população à campanha, incentivando a ida às UBS para a vacinação.

Fonte: https://www.cambe.pr.gov.br