Latam Expande Frota com Aviões da Embraer

A Latam, maior companhia aérea da América Latina, incorporou nesta quarta-feira (25) os primeiros aviões da Embraer em sua frota, marcando um marco significativo para a empresa e para a indústria aeronáutica brasileira.

Novos Jatos para Operações Regionais

A aquisição envolve 24 aeronaves modelo 195-E2, que reforçarão as operações regionais da Latam. O acordo inicial, anunciado no ano passado, está avaliado em US$ 2,1 bilhões, com possibilidade de expansão para mais 50 jatos.

Evento de Entrega e Presenças Ilustres

A cerimônia de entrega ocorreu no principal centro de manutenção da Latam, em São Carlos (SP), com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin, além de ministros e diretores da empresa.

Impacto na Aviação Brasileira

O presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, destacou que o E195-E2 é um modelo eficiente e confortável, que melhorará a conectividade entre cidades menores. A parceria projeta o modelo internacionalmente, beneficiando a indústria nacional.

Investimentos e Crescimento

Em meio à expansão da Latam, a empresa planeja investir US$ 4 bilhões até 2026, ampliando sua frota e conectividade. Em 2022, a aviação civil brasileira transportou 97,7 milhões de passageiros, número que deve atingir 130 milhões até 2025, segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho.