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Governo Anuncia Bloqueio de R$ 1,6 Bilhão no Orçamento de 2026

31 de março de 2026

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O governo brasileiro revelou um bloqueio de R$ 1,6 bilhão no Orçamento de 2026, priorizando a preservação dos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A informação foi divulgada pelo Ministério do Planejamento e Orçamento na última segunda-feira (30).

Detalhamento do Bloqueio

Conforme o decreto publicado, R$ 1,26 bilhão do bloqueio afeta despesas discricionárias do Poder Executivo, excluindo os investimentos do PAC. Adicionalmente, R$ 334 milhões são referentes a emendas parlamentares.

Ajuste Fiscal e Faseamento

O decreto também mantém o faseamento de empenho, limitando a autorização de despesas ao longo do ano. Essa medida visa alinhar os gastos à arrecadação prevista e evitar desequilíbrios fiscais.

Impacto por Ministério

Os cortes afetam principalmente o Ministério dos Transportes, com R$ 476,7 milhões bloqueados, seguido por outras pastas como o Ministério do Empreendedorismo e o da Agricultura e Pecuária.

Monitoramento e Ajustes

A execução orçamentária será monitorada continuamente, com possibilidade de novos ajustes para garantir o cumprimento da meta fiscal. Os órgãos federais têm até 7 de abril para definir bloqueios específicos.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

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Redação Portal Cambé
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