Governo Anuncia Bloqueio de R$ 1,6 Bilhão no Orçamento de 2026

O governo brasileiro revelou um bloqueio de R$ 1,6 bilhão no Orçamento de 2026, priorizando a preservação dos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A informação foi divulgada pelo Ministério do Planejamento e Orçamento na última segunda-feira (30).
Detalhamento do Bloqueio
Conforme o decreto publicado, R$ 1,26 bilhão do bloqueio afeta despesas discricionárias do Poder Executivo, excluindo os investimentos do PAC. Adicionalmente, R$ 334 milhões são referentes a emendas parlamentares.
Ajuste Fiscal e Faseamento
O decreto também mantém o faseamento de empenho, limitando a autorização de despesas ao longo do ano. Essa medida visa alinhar os gastos à arrecadação prevista e evitar desequilíbrios fiscais.
Impacto por Ministério
Os cortes afetam principalmente o Ministério dos Transportes, com R$ 476,7 milhões bloqueados, seguido por outras pastas como o Ministério do Empreendedorismo e o da Agricultura e Pecuária.
Monitoramento e Ajustes
A execução orçamentária será monitorada continuamente, com possibilidade de novos ajustes para garantir o cumprimento da meta fiscal. Os órgãos federais têm até 7 de abril para definir bloqueios específicos.