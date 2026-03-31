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Professores Aprovados no Concurso Serão Nomeados em Até 90 Dias

31 de março de 2026

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A Divisão de Documentação Docente da Pró-Reitoria de Recursos Humanos (PRORH) encaminhou à Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) o protocolo de nomeação para os aprovados no concurso de Professor de Ensino Superior, na última sexta-feira (27).

Processo de Contratação

Após a homologação do resultado final pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) em dezembro de 2025, o edital de convocação foi publicado no final de janeiro de 2026. Dos candidatos convocados, 89 concluíram os exames admissionais e estão aptos para nomeação. Aqueles que ainda não finalizaram o processo terão seus protocolos enviados assim que completarem os requisitos necessários.

Prazo para Nomeações

A expectativa da PRORH é que as nomeações aconteçam dentro de um prazo de 90 dias a partir do envio do protocolo à SETI. Este prazo é baseado em experiências anteriores de concursos realizados por Instituições Estaduais de Ensino Superior.

Próximos Passos

O Pró-Reitor de RH, professor Leandro Altimari, destaca a necessidade de revisão do modelo de concurso para torná-lo mais ágil e eficiente. Além disso, será feita a distribuição das vagas desocupadas aos Centros de Estudos, que poderão ofertá-las em um novo concurso ou aproveitá-las por meio do banco de aprovados do concurso anterior.

Detalhes do Concurso

O concurso público para docentes foi realizado entre 13 de outubro e 7 de novembro de 2025, com 2.144 inscritos para mais de 100 vagas. O prazo de validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

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Redação Portal Cambé
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