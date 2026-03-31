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Homem é Preso em Flagrante por Extorsão Contra Idosa em Curitiba

31 de março de 2026

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A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem de 30 anos por extorsão e posse de arma. A ação ocorreu no domingo, dia 29, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba.

Detalhes da Operação Policial

O suspeito foi identificado após a equipe policial rastrear o veículo utilizado para recolher joias e dinheiro de uma idosa de 84 anos. A vítima sofreu um golpe de falso sequestro na madrugada do mesmo dia.

Confissão e Apreensões

Durante a abordagem, o homem confessou sua participação no crime e indicou o local onde os pertences da vítima estavam escondidos. No quarto do suspeito, foram apreendidas joias, um revólver calibre 38 com numeração suprimida e cinco munições intactas.

Evidências Adicionais

Além dos objetos de valor e da arma, a polícia encontrou indícios de uso de entorpecentes, balanças de precisão e anotações sobre a divisão de valores entre os envolvidos no crime.

Investigações em Andamento

O veículo utilizado na ação, um telefone celular e roupas semelhantes às usadas em crimes anteriores foram apreendidos para auxiliar nas investigações em curso.

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Redação Portal Cambé
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