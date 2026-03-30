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Leonardo Barchini é nomeado novo ministro da Educação por Lula

30 de março de 2026

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta segunda-feira (30) que Leonardo Barchini assumirá o cargo de ministro da Educação. Barchini, que atualmente ocupa a posição de secretário-executivo da pasta, substituirá Camilo Santana, que deixará a função para participar da campanha eleitoral deste ano.

Prioridades e Investimentos na Educação

Durante um evento em Brasília, Lula destacou a importância de continuar investindo na educação em todo o Brasil. Na cerimônia, que marcou o balanço do Ministério da Educação (MEC), foram inauguradas simultaneamente 107 obras educacionais. O investimento federal em construções educacionais soma R$ 413,49 milhões, provenientes do Novo PAC e de recursos próprios do MEC.

Conectividade nas Escolas

O governo também revelou que 99 mil escolas já possuem conectividade adequada, representando 71,7% das unidades de ensino. A meta é conectar 137.847 escolas de educação básica, beneficiando 24 milhões de estudantes. Segundo Lula, o objetivo é alcançar 100% de conectividade nas escolas até 2026.

Avanços nas Obras Educacionais

O balanço do MEC mostrou que há 9,7 mil obras educacionais, com 7,1 mil em andamento e 2,6 mil já concluídas. Entre essas, destacam-se creches, escolas e campi de institutos federais. Em termos de educação profissional e tecnológica, 43 obras estão em progresso em 12 institutos federais.

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Redação Portal Cambé
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