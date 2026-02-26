quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens quebradas
25.4 ° C
25.4 °
25.4 °
69 %
5.1kmh
75 %
qui
27 °
sex
28 °
sáb
30 °
dom
29 °
seg
29 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Consórcio MEZ-RZK vence concessão para novo centro administrativo de São Paulo

Politica
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O consórcio MEZ-RZK Novo Centro foi anunciado como vencedor do leilão de concessão para a construção e operação do novo centro administrativo do governo de São Paulo. A cerimônia aconteceu na B3, localizada no centro da capital, e contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas e do prefeito Ricardo Nunes.

Detalhes da Proposta Vencedora

Composto por empresas como Zetta Infraestrutura, M4 Investimentos, Engemat, RZK Empreendimentos Imobiliários e Iron Property, o consórcio ofereceu um desconto de 9,62% sobre a contraprestação pública mensal máxima, estabelecida em R$ 76,6 milhões. Esta oferta superou a do grupo Acciona-Construcap, que propôs um desconto de 5%.

Impacto do Projeto

O projeto prevê que a concessionária vencedora gerencie a obra, operação e manutenção do complexo por 30 anos, incluindo serviços de limpeza, segurança e conservação. O investimento estimado para essa iniciativa é de R$ 6 bilhões.

Revitalização Urbana

O governador Tarcísio de Freitas destacou que o projeto contribuirá para a revitalização do centro de São Paulo. Ele salientou a centralização das estruturas do estado na região dos Campos Elíseos, o que deve trazer eficiência administrativa e economizar tempo de deslocamento para aproximadamente 22 mil servidores.

Reações e Controvérsias

O leilão foi realizado sob forte esquema de segurança devido a protestos. Movimentos como a Frente de Luta por Moradia (FLM) e a União dos Movimentos de Moradia (UMM) protestaram contra o projeto, alegando que ele causará desapropriações e gentrificação, prejudicando moradores de baixa renda.

Resposta do Governo

O governador Tarcísio de Freitas afirmou que desapropriações são inevitáveis em grandes projetos de infraestrutura e garantiu que todos os casos serão analisados individualmente, respeitando a legislação que prevê justa indenização.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

3
spot_img
Artigo anterior
Irmãos de Toffoli Não Precisam Depor em CPI, Decide STF
Próximo artigo
Nova Rota Aérea Liga Portugal ao Paraná Direto
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress