Consórcio MEZ-RZK vence concessão para novo centro administrativo de São Paulo

O consórcio MEZ-RZK Novo Centro foi anunciado como vencedor do leilão de concessão para a construção e operação do novo centro administrativo do governo de São Paulo. A cerimônia aconteceu na B3, localizada no centro da capital, e contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas e do prefeito Ricardo Nunes.

Detalhes da Proposta Vencedora

Composto por empresas como Zetta Infraestrutura, M4 Investimentos, Engemat, RZK Empreendimentos Imobiliários e Iron Property, o consórcio ofereceu um desconto de 9,62% sobre a contraprestação pública mensal máxima, estabelecida em R$ 76,6 milhões. Esta oferta superou a do grupo Acciona-Construcap, que propôs um desconto de 5%.

Impacto do Projeto

O projeto prevê que a concessionária vencedora gerencie a obra, operação e manutenção do complexo por 30 anos, incluindo serviços de limpeza, segurança e conservação. O investimento estimado para essa iniciativa é de R$ 6 bilhões.

Revitalização Urbana

O governador Tarcísio de Freitas destacou que o projeto contribuirá para a revitalização do centro de São Paulo. Ele salientou a centralização das estruturas do estado na região dos Campos Elíseos, o que deve trazer eficiência administrativa e economizar tempo de deslocamento para aproximadamente 22 mil servidores.

Reações e Controvérsias

O leilão foi realizado sob forte esquema de segurança devido a protestos. Movimentos como a Frente de Luta por Moradia (FLM) e a União dos Movimentos de Moradia (UMM) protestaram contra o projeto, alegando que ele causará desapropriações e gentrificação, prejudicando moradores de baixa renda.

Resposta do Governo

O governador Tarcísio de Freitas afirmou que desapropriações são inevitáveis em grandes projetos de infraestrutura e garantiu que todos os casos serão analisados individualmente, respeitando a legislação que prevê justa indenização.

