Nova Rota Aérea Liga Portugal ao Paraná Direto

Durante um evento em Lisboa, a TAP Air anunciou oficialmente a nova rota aérea que conectará diretamente Lisboa a Curitiba. O lançamento foi parte da programação da Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL), um dos principais eventos do setor de turismo na capital portuguesa.

Detalhes do Evento de Lançamento

O evento contou com a presença de empresários e profissionais do setor, que tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre as facilidades e vantagens da nova linha aérea. A iniciativa visa fortalecer os laços econômicos e turísticos entre Portugal e o estado do Paraná.

Impacto no Turismo

A expectativa é que a nova rota aumente o fluxo de turistas entre os dois destinos, facilitando o intercâmbio cultural e econômico. A ligação direta promete beneficiar tanto o turismo de lazer quanto o de negócios.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br