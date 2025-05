Colisão Frontal Deixa Um Morto e Três Feridos na PR-444 em Arapongas

Na noite desta quarta-feira, 28 de maio de 2025, a Polícia Rodoviária Estadual (2ª CIA/BPRv) atendeu a um grave sinistro de trânsito do tipo colisão frontal, ocorrido por volta das 18h, na PR-444, Km 01, no município de Arapongas, norte do Paraná.

De acordo com informações oficiais, o veículo Toyota/Corolla, conduzido por E.C.P., de 58 anos, trafegava no sentido Arapongas–Londrina quando invadiu a pista contrária, vindo a colidir frontalmente com outros dois veículos: um VW/T-Cross e um VW/Saveiro Cross.

O condutor do Corolla não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito ainda no local. O motorista do VW/T-Cross, O.I.S., de 62 anos, sofreu ferimentos graves e foi socorrido por equipes de emergência.

No VW/Saveiro Cross estavam o condutor D.J., de 57 anos, que sofreu ferimentos de média gravidade, e a passageira Q.A.J., de 49 anos, que também teve ferimentos graves.

As vítimas feridas foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Arapongas (Hompar) para atendimento médico especializado.

A Polícia Rodoviária Estadual permaneceu no local até às 22h para garantir a segurança do trânsito, levantar informações técnicas do acidente e orientar os motoristas que passavam pela rodovia.

As causas exatas do acidente ainda estão sob apuração.