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CMTU Assumirá Castramóvel com Primeiro Mutirão de Castrações em Abril

30 de março de 2026

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A partir de abril, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) de Londrina passará a gerenciar o Castramóvel, serviço que estava sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. O programa, estabelecido pela Lei nº 12.782/2018, visa o controle populacional de cães e gatos, a prevenção de doenças e a melhoria da qualidade de vida dos animais e da população.

Objetivos do Castramóvel

O Castramóvel é destinado a famílias com renda de até três salários mínimos, protetores voluntários e ONGs. O diretor de Bem-Estar Animal da CMTU, Lucas Ferreira, destacou a importância do programa na política de bem-estar animal do município e mencionou planos para aumentar o número de atendimentos.

Primeiro Mutirão de Castrações

Em abril, a CMTU organizará o primeiro mutirão de castrações sob sua gestão. Interessados já podem se cadastrar para participar através do telefone (43) 99997-9755 (WhatsApp), que permanece o mesmo para informações.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br

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Redação Portal Cambé
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