Pressão do Petróleo Impacta IGP-M com Alta de 0,52% em Março

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), popularmente conhecido como 'inflação do aluguel', registrou um aumento de 0,52% em março, conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV). Este valor representa uma mudança em relação à taxa de 0,73% observada em fevereiro.

Desempenho Anual e Influências

Nos últimos 12 meses, o IGP-M acumulou uma deflação de 1,83%, indicando um recuo médio dos preços. A variação do índice é influenciada por fatores como produtos agropecuários e derivados do petróleo, que sofreram impactos do cenário geopolítico no Oriente Médio.

Componentes do IGP-M

O IGP-M é composto por três índices principais: o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que subiu 0,61% em março; o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), com alta de 0,30%; e o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), que aumentou 0,36%.

Impacto nos Produtores

O IPA, responsável por 60% do IGP-M, foi pressionado principalmente pelos preços agropecuários. Produtos como ovos e feijão registraram aumentos significativos, enquanto o cenário global levou a incrementos nos preços de derivados do petróleo.

Implicações para o Mercado

O IGP-M serve como base para reajustes anuais de contratos de aluguel, além de ser usado em tarifas públicas e serviços essenciais. Mesmo com um acumulado negativo, nem sempre os aluguéis são reduzidos, devido a cláusulas de reajuste que dependem de variações positivas.