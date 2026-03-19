Carreta da Inovação Oferece Atividades Gratuitas em Londrina

A Carreta da Inovação, iniciativa da Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (Seia), chegou a Londrina para oferecer uma série de atividades gratuitas. O projeto conta com duas unidades móveis que estarão disponíveis na cidade até o dia 4 de abril.

Atendimento em Diversos Pontos

Durante as três semanas de permanência em Londrina, as unidades da Carreta da Inovação estarão estacionadas em seis locais diferentes. Os atendimentos ocorrerão de terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Objetivo do Projeto

O projeto busca promover a inovação e o acesso à tecnologia, oferecendo oficinas e atividades que visam capacitar a população local através de recursos tecnológicos acessíveis.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br