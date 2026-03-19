Santos Anuncia Cuca como Novo Técnico Após Demissão de Vojvoda

O Santos Futebol Clube anunciou Cuca como seu novo técnico nesta quinta-feira (19), poucas horas após a demissão do argentino Juan Pablo Vojvoda. A decisão de substituir Vojvoda ocorreu após uma derrota em casa para o Internacional por 2 a 1, que deixou o time na 16ª posição do Campeonato Brasileiro, próximo à zona de rebaixamento.

Histórico e Expectativas de Cuca

Nascido em Curitiba, Cuca assume o comando do Santos pela quarta vez, tendo passado pelo clube em 2008, 2018 e entre 2020 e 2021. Seu contrato atual é válido até o final deste ano. Em depoimento nas redes sociais do clube, Cuca manifestou entusiasmo pelo novo desafio e pediu o apoio da torcida.

Desafios Imediatos

Cuca deverá estrear como técnico do Santos no próximo domingo (22), em partida contra o Cruzeiro no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, às 16h no horário de Brasília. A nova comissão técnica inclui o auxiliar Cuquinha, filho de Cuca, e o preparador físico Omar Feitosa.