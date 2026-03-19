Londrinense Julia Ribeiro Representa o Brasil no Mundial de Atletismo Indoor

A atleta Julia Ribeiro, de Londrina, participará do Campeonato Mundial de Atletismo Indoor, que terá início em Kujawy Pomorze, na Polônia. Com 20 anos, Julia foi convocada para competir nos 400 metros rasos e atualmente lidera o ranking nacional nesta categoria.

Estreia na Categoria Adulta

Esta competição marca a primeira participação de Julia em um campeonato mundial na categoria adulta. Anteriormente, ela disputou eventos internacionais na categoria sub-20 e competições escolares, o que contribuiu para sua experiência e desenvolvimento como atleta.

Carreira Promissora

Desde 2018, Julia integra o projeto Londrina Atletismo, destacando-se em competições nacionais e internacionais. Ela conquistou títulos como bicampeã sul-americana sub-18 e sub-20, campeã mundial escolar e tricampeã brasileira sub-20 nos 400 metros rasos.

Preparação e Expectativas

Treinada por Gilberto Miranda, Julia se prepara intensamente para as grandes competições da temporada. O técnico destaca o foco no aprimoramento técnico como parte essencial da preparação para o Mundial na Polônia.

Desempenho em Pista

Julia competirá nas eliminatórias dos 400 metros já no primeiro dia de competições, a partir das 7h da manhã, horário de Brasília. As duas primeiras colocadas de cada bateria, além dos dois melhores tempos, avançam para as semifinais, que ocorrerão no mesmo dia.

Apoio ao Esporte

O projeto Londrina Atletismo, onde Julia treina, recebe patrocínio da Prefeitura de Londrina, Fundação de Esportes de Londrina (FEL) e outras instituições. Esta colaboração é fundamental para a continuidade do desenvolvimento de talentos esportivos na região.