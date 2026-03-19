Infraestrutura de Petróleo Sob Ataque Eleva Preços no Mercado Global

Recentes confrontos envolvendo Israel e Irã resultaram em ataques a instalações de petróleo e gás natural no Oriente Médio, provocando uma significativa alta nos preços do barril de petróleo tipo Brent, que atingiu um pico de US$ 119 na manhã de quinta-feira.

Reações do Mercado e Medidas dos EUA

Em resposta à escalada de preços, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, sugeriu liberar a venda do petróleo iraniano armazenado em navios na região. Esta estratégia foi divulgada durante uma entrevista à Fox Business, resultando em uma leve redução do preço do barril para US$ 108.

Ataques e Retaliações no Oriente Médio

Os ataques começaram quando Israel atingiu o campo de gás Pars, localizado no Golfo Pérsico. Em retaliação, o Irã atacou a refinaria de Ras Laffan e instalações de gás natural no Catar, após ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, de destruir o campo de gás iraniano de South Pars.

Impacto nos Preços Globais de Combustíveis

O bloqueio do Estreito de Ormuz pelo Irã, passagem crucial para a exportação de petróleo, adicionou incertezas ao mercado, elevando ainda mais os preços dos combustíveis. O barril de petróleo já ultrapassou os US$ 100, refletindo a tensão geopolítica na região.

Contexto do Conflito no Oriente Médio

As tensões entre Israel e Irã vêm crescendo desde junho de 2025, com ataques relacionados a negociações sobre o programa nuclear iraniano. A morte do líder supremo aiatolá Ali Khamenei em bombardeios recentes aumentou a instabilidade, resultando em ataques iranianos a aliados dos EUA no Golfo.