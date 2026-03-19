Estado Anuncia R$ 33 Milhões para UTI e Oncologia da Santa Casa de Ponta Grossa

O governo do estado anunciou um investimento significativo de R$ 33 milhões destinado à Santa Casa de Ponta Grossa. Este montante será empregado em melhorias essenciais, incluindo a construção de uma nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e a modernização do setor de Oncologia do hospital.

Reforma de Grande Escala na Santa Casa

Um dos principais focos do investimento é a reforma de uma área de 2 mil metros quadrados da Santa Casa. Esta obra, com um orçamento de R$ 10,5 milhões, visa a implantação de uma UTI moderna com 20 leitos, aumentando a capacidade de atendimento do hospital.

Modernização do Setor de Oncologia

A área de Oncologia da Santa Casa também passará por uma significativa modernização. Com a construção de 14 novos consultórios ambulatoriais, o setor estará melhor equipado para atender a demanda crescente de pacientes que necessitam de cuidados oncológicos especializados.

Fonte: https://www.saude.pr.gov.br