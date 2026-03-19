Anvisa Proíbe Venda de Fórmula Infantil Contaminada por Toxina

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou a proibição da venda, distribuição e uso de determinados lotes da fórmula infantil Aptamil Premium 1 – 800g, fabricada pela Danone. A decisão foi tomada após a própria Danone ter iniciado um recolhimento voluntário devido à presença da toxina cereulida nos produtos.

Lotes Afetados

Os lotes da fórmula infantil que devem ser recolhidos são: 2026.09.07 (fabricado em 8 de março de 2025), 2026.10.03 (fabricado em 3 de abril de 2025) e 2026.09.09 (fabricado em 10 de março de 2025).

Riscos da Cereulida

A cereulida é uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus, que pode causar sintomas como vômito persistente, diarreia e letargia. A Anvisa alerta que o consumo de alimentos contaminados com essa toxina pode ser perigoso, especialmente para recém-nascidos.

Orientações ao Consumidor

Consumidores que tenham adquirido a fórmula Aptamil Premium 1 – 800g devem conferir o número do lote no produto. Caso pertença a um dos lotes afetados, o produto não deve ser utilizado. Para informações sobre trocas e devoluções, a Anvisa recomenda contatar a Danone através do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Posição da Danone

Em comunicado, a Danone afirmou que todas as suas fórmulas são fabricadas com rigorosos padrões de qualidade e que a retirada foi uma medida preventiva. A empresa assegura que todos os outros produtos do portfólio permanecem seguros para consumo.